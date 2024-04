Jessica Bueno y Luitingo regresan una semana más a 'Un cuento imperfecto', en esta ocasión para hablar sobre las críticas que han recibido dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. La exconcursante de ' Gran Hermano VIP ' reflexiona sobre lo que ha vivido desde que saltó a la fama y revela la presión que ejerce su madre sobre ella . La modelo de 33 años piensa en lo mucho que se cohíbe al hablar de su vida privada o incluso en su forma de actuar, en algunas ocasiones en contra de sus deseos, para que no se pueda criticar nada sobre ella.

La modelo desvela que su madre es su mayor 'hater', puesto que no duda en criticar a su hija cuando es necesario. Gracias a esas críticas Jessica Bueno ha sabido como lidiar con ciertas situaciones para no salir escaldada, aunque por esa misma regla de tres, también ha dejado de vivir algunas experiencias. Eso sí, de lo que está segura, al igual que Luitingo, es de que las críticas de su madre son para protegerla. Además, no es la única que tiene detractores dentro de su familia, puesto que el cantante confiesa que sus familiares juzgaron muy duramente su primera fase dentro de 'GH VIP'.