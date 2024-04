Los protagonistas de 'Un cuento imperfecto' hablan sobre el futuro, el compromiso y cómo avanzan las relaciones en su último programa. Jessica Bueno , que ya ha experimentado la maternidad tres veces, hace una importante confesión en el videopodcast. La exconcursante de ' Gran Hermano VIP' se sincera sobre el motivo por el que no va a ser madre con Luitingo . A pesar de imaginarse el resto de sus días junto al cantante, la modelo de 33 años tiene claro que no van a ampliar la familia con Luis y destapa la razón por la que esta situación es irrevocable.

Entre los planes de futuro de la pareja se encuentra pasar por el altar, pero no tener hijos. Jessica Bueno, que tiene tres hijos fruto de sus anteriores relaciones, no va a ser madre por cuarta vez, aunque para Luitingo sea todo un sueño tener a su primer hijo. La sevillana se emociona al hablar de por qué no va a ser mamá de nuevo y saca su lado más vulnerable al explicar que no puede darle un hijo a Luis.