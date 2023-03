Naomi Asensi arranca con su canal de mtmad ‘Vienen curvas’ de la mejor forma posible, con un ‘20 cosas sobre mí’. En este episodio conocemos en profundidad a la concursante de ‘La isla de las tentaciones’ que habla de su hermano perdido y desvela su verdadera profesión. ¡Menudos descubrimientos! La valenciana hace un recorrido por toda su vida y saca a la luz lo que hasta ahora no se sabía de ella.

Naomi siempre ha asegurado que es hija única, pero no es así. En su primer capítulo de mtmad, la valenciana ha confesado que tiene un hermano secreto con el que no tiene buena relación. Además de soltar esta bomba, la influencer da todos los detalles sobre él, la relación que tienen y por si fuera poco, le lanza un mensaje. Esto no es todo, solo la gente que conoce a la valenciana de antes del ‘reality’ sabe qué negocio tiene, pero eso cambia hoy, ya que, descubrimos de qué se trata.