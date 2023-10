En un alarde de sinceridad, la valenciana habla sobre el miedo a la soledad y desvela si está preparada para buscar el amor de nuevo. Además, la exconcursante de ‘LIDLT’ recuerda algunos dolorosos episodios que vivió junto a su exnovio durante los últimos meses de su relación . Naomi Asensi confiesa cómo vivió el luto dentro de su relación , ya que Adrián estaba ausente y no sentía ningún tipo de atención por su parte. A lo largo de su vida, la influencer ha saltado de pareja en pareja y, en su nuevo capítulo de mtmad, reflexiona sobre estar en una nueva relación por tener miedo a estar sola.

Aunque aún no ha conseguido cerrar la búsqueda de su nuevo piso, que es un tema que la tiene muy preocupada, lo cierto es que la influencer está aprendiendo a convivir con la soledad. Naomi habla sobre su vida de soltera y la compara con su vida de pareja. ¿Está mejor ahora? ¿Está teniendo muchos romances? ¿Le apetece conocer a alguien tras su ruptura? La de Valencia tiene muy claro todo lo que no echa de menos en una relación, pero también sabe a la perfección qué errores no piensa volver a cometer. En primicia, Naomi aclara todas las dudas sobre su nueva etapa vital y desvela si ya ha conocido a alguien tras su ruptura con Adrián Blanch.