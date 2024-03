Tras su sonada ruptura con Adrián Blanch, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones’ ha vivido un momento muy complicado intentando buscar casa y con su posterior caótica mudanza. Pero la influencer ha dado carpetazo a ese bache y ahora, muy emocionada, comparte todos los detalles del que ha bautizado como su 'hogar' junto a su perro perro Stitch: su habitación, la terraza o su vestidor con zona de tocador . La influencer ha encontrado su particular estilo para la decoración y enseña cómo ha diseñado a su gusto todos los espacios de su piso de soltera. Sin embargo, también ha tenido que afrontar una serie de problemas que ha querido explicar.

La que fuera concursante de ‘LIDLT’ no ha querido presumir únicamente de su pisazo, sino que también enseña todos los rincones de su exclusiva urbanización . La influencer comparte con sus seguidores todas las instalaciones y comodidades de las que dispone: gimnasio, piscina, pistas de pádel e incluso una sala para organizar fiestas. Pero sin duda, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha descubierto su rincón favorito y desvela de qué se trata.

Naomi Asensi no puede estar más feliz por tener su piso a punto y no ha querido que sus seguidores se pierdan ni un solo detalle. Desde su decoración 'coquette' hasta las lujosas instalaciones de su urbanización: la influencer muestra todos los detalles en su canal de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas cómo es por dentro el nuevo hogar de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones’! Solo en mtmad.