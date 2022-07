Lola se lanza a volar en parapente y estalla contra Diego: “Nos vemos en el juicio”

A Lola Mencía , le gustan las emociones fuertes. Después de encontrarse un bulto en el pecho y acudir al hospital de urgencia , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido vivir su vida al máximo. Tras el susto que se pegó por los problemas en el pecho, Lola tiene claro que no va a perder ni un minuto más de disfrutar la vida. Por eso, la influencer no duda en aceptar cuando le ofrecen volar en parapente . Además, aprovecha para contar su verdad sobre las declaraciones de su expareja, Diego Pérez , a través de su cuenta de Tiktok.

Lola y Diego terminaron su relación hace dos años, pero aún tienen muchos problemas por la custodia de Horus, su perro. Aunque Lola prefiere vivir tranquila, en pleno proceso judicial contra su ex, no ha podido aguantar más las acusaciones de Diego y ha estallado. ¿Cuál cree Lola que es el motivo real que se esconde tras las actitudes de su ex?