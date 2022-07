Lola cuenta toda la verdad sobre sus problemas de convivencia con Diego Pérez y habla de su nuevo novio: "Le he comparado con mis ex"

Marta López y Lola Mencía no tienen muy buena relación desde que la colaboradora de televisión no paró de criticar a Lola mientras estaba concursando en ‘Supervivientes’. Por eso, la madre de Lola, que no olvida lo dura que fue esa época, no pudo evitar defender a su hija cuando hace poco coincidieron en la boda de Fani Carbajo. ¿Qué le dijo la madre de la influencer a Marta López? ¿Cómo se lo tomó Lola?