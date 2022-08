Lola opina sobre la nueva novia de Iván Rubio y lanza un mensaje a su exnovio: “Espero que no le haga daño”

Para la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ el mes de agosto iba a estar cargado de viajes y excursiones por el mundo, pero finalmente no ha sido así. Lola no está atravesando su mejor momento y nos ha desvelado el motivo por el que no la vemos en este vídeo con su mejor cara. El negocio y las amistades se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la influencer: