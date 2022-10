¡Lola Mencía es la nueva concursante de 'Celebrity Game Over'! Después de enseñarnos su radical cambio de look, la que fuera concursante reaparece en su canal de mtmad tras es el estreno del reality para contarnos todos los detalles que no se han visto en el primer capítulo. En exclusiva, la exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su tenso reencuentro con Diego Pérez. Muy emocionada de por fin poder contar todo, la influencer ha explicado cómo se sintió al volver a convivir con su exnovio tantos meses después de su ruptura.