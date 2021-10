Esta semana Lola está que arde y ha estallado después de enterarse de una información que le ha hecho mucho daño. Tras anunciar que quiere volver a pasar por quirófano y posicionarse en el enfrentamiento de Marina y Lucía , la exconcursante de ' Supervivientes ' ha explicado el significado oculto de todos sus tatuajes. Desde el primer que se hizo por su ex hasta el último, en honor a su perro. Recordando la dura situación que vive, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha roto a llorar por no poder a Horus, arremetiendo duramente contra Diego tras descubrir lo que está haciendo con él.

Entre lágrimas a la vez que harta de la situación que está viviendo, la influencer no ha podido evitar emocionarse al hablar del tatuaje de su precioso Horus y el proceso judicial que está llevando a cabo para volver a verlo. Muy firme en su decisión, Marta de Lola ha asegurado que no va a parar hasta conseguir una custodia compartida y le ha dedicado unas duras palabras para su ex, Diego, al que le reprocha el comportamiento que está teniendo y todo el daño que le está causando. Y es que la de León se ha enterado de algo que su exnovio está haciendo con el perro y no ha dudado en hacerlo público: