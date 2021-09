Nada conforme con el estado físico en el que se encuentra, la influencer ha confesado las ganas que tiene someterse a una nueva operación estética que acabe para siempre con sus complejos. Una idea que no le hace nada de gracia a Iván Rubio, su novio, que no ha dudado en manifestar públicamente su desacuerdo ante esta decisión. Además, Marta de Lola también ha querido mojarse en primicia sobre el conflicto entre Marina y Lucía, sacando la cara por una de ellas y cargando duramente contra Isaac Torres, quien considera que está jugando con ambas. Por último, la que también fuera pretendienta de 'MyHyV' ha aclarado en qué punto se encuentra su batalla judicial contra Diego, desvelando todo lo que está haciendo para conseguir la custodia compartida de su perro Horus. Un doloroso momento que Iván ha aprovechado para estallar públicamente contra el ex de su chica, lanzándole un duro mensaje. ¡Dale al play y no te pierdas nada de este capitulazo de 'Wild Lola'!