Aritz Arén niega ser "la Chanel" de esta edición del Benidorm Fest: "La propuesta no tiene nada que ver"

Al ser cantante y bailarín, son muchas las personas que han comparado a Aritz con Chanel, quien representó a España en Eurovisión el año pasado, y él ha querido dejar claro que sus propuestas no tienen nada que ver: "Es obvio que se me compare porque los dos somos bailarines, pero hay muchos artistas que bailan y no son los mismos. La propuesta no tiene nada que ver, aunque haya baile", responde en la entrevista.