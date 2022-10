En un entorno de ensueño rodeados de sus familiares y amigos, era la idea que tenían para el día de su boda. Y es que, cuando todo parecía ir a la perfección, la pareja ha sufrido un revés que hará tambalear su boda. ¿Podrán finalmente casarse? Ahora mismo, las dudas están sobre la mesa y tienen que buscar una solución rápido a este percance que si no arreglan terminará por fastidiarles el día del todo... ¿Podrá finalmente la pareja casarse? Con los nervios a flor de piel, Fiama nos cuenta todo con lujo de detalles.

Además, en este capítulo vamos a poder conocer un poco más a su futuro marido que nos cuenta cuáles son sus deseos para la boda de la mano de Fiama. Un enlace que promete... ¡Dale al play y descubre todo esto y más en este nuevo vídeo de 'Yes to all'!