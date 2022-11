Cada vez queda menos para la boda y Fiama Rodríguez está muy nerviosa por los preparativos. Después de que Rubén Sánchez se sincerara con ella sobre su encuentro con Fani Carbajo , la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' se sienta para desvelar a qué famosos no piensa invitar a su boda . La lista de invitados es uno de los principales quebraderos de cabeza para los novios y Fiama y Marcello no se quedan atrás. Además, ha querido aclarar cómo está su relación con Melyssa Pinto, Sandra Pica y Tom Brusse . ¿Coincidirán los tres en la gran boda?

Si hay algo que interesa de una boda de un famoso, son las caras conocidas qué asistirán al gran evento del año. La exconcursante de 'Secret Story' ha dado nombres y apellidos de todos aquellos famosos que están dentro de su lista de invitados y cuáles bajo ningún pretexto asistirán. Más de uno se dará por aludido, ya que Fiama no ha tenido ningún problema en explicar los motivos por los cuáles no quiere que estén en su matrimonio . ¿Va a invitar a alguien por compromiso?

Fiama Rodríguez está teniendo muchos problemas para encontrar una finca que se ajuste a sus necesidades, pero tiene muy claro quiénes van a estar a su lado el gran día. ¡Dale al play y no te pierdas los últimos detalles de los preparativos de su boda en 'Yes to all', solo en mtmad!