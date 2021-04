¡Qué ganas teníamos de poder anunciarlo! Después de su doble paso por 'La isla de las tentaciones', Fiama Rodríguez regresa a la familia de mtmad, pero esta vez sola. Lejos quedaron esos días en los que la influencer y su por entonces novio, Álex Bueno, nos contaban todos los detalles de su boda... la vida de la expretendienta de 'MyHyV' ha cambiado radicalmente en este último año y aterriza de nuevo con 'Yes to all' para mostrarnos todas las novedades. Desde su experiencia en el reality de Mediaset, su ruptura con Álex, su historia con Manuel o la nueva relación que acaba de empezar: ¡Nos lo ha contado todo! No te pierdas este avance exclusivo de su estreno y recuerda que cada martes a partir de mañana tienes una cita con Fiama.