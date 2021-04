Para este segundo capítulo de 'Yes to all', Fiama Rodríguez ha querido invitar a unas personas muy especiales en su vida. Después de estrenarse por todo lo alto y presentarnos de manera oficial a su novio, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha quedado con Fani Carbajo y Adelina Seres para recordar todos los momentazos que vivieron en el programa y, de paso, destapar todo lo que ocurrió detrás de cámaras y no se vio durante su emisión. Además, la influencers se han sincerado como nunca, aclarando en qué punto se encuentra su relación con Susana Molina y Andrea Gasca dos años después de su aventura en República Dominicana.