Muy emocionada por la aventura que está a punto de empezar con su chico, la canaria nos ha contado todos los detalles de su nueva vida, confesando el importante paso que ha dado en su relación. Pero no todo iban a ser risas y felicidad. Muy enfadada por las declaraciones que Manuel ha hecho sobre ella en el canal de Marina Ruiz, Fiama ha estallado sin piedad contra el gaditano, desvelando que pasó entre ellos cuando salieron del reality de Mediaset y sacando a la luz los motivos reales por los que decidió cortar de manera radical el trato con él. ¿Qué paso entre ellos para que no quiera volver a saber nada más del exnovio de Lucía? ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en exclusiva en este nuevo capítulo de 'Yes to all'!