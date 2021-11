En exclusiva en 'Yes to all', su canal de mtmad, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha roto a llorar al explicar el motivo real por el que ha decidido romper para siempre con el valenciano, con el que estaba dispuesta a volver a intentarlo. Tras su paso por el reality show, la canaria ha querido darle una segunda oportunidad al que fuera su chico, hasta que ha pasado algo que ha provocado que Fiama haya decidido cortar de raíz su relación con Hugo. Mentiras, traiciones... la que fuera pretendienta de 'MyHyV' se ha sentido engañada por él y no puede olvidar todo lo que ha hecho a sus espaldas. Sin poder evitar el llanto, Fiama ha confesado públicamente las verdaderas razones de su ruptura: