Fiama Rodríguez no ha vivido la mejor experiencia de su vida en el reality exclusivo de Mitele Plus 'Solos on the beach'. Después de presentarnos a su madre y hablar con ella sobre Hugo y Alex Bueno, la participante de 'La isla de las tentaciones' quiso probar suerte en otro reality que, según sus impresiones, parecía más fácil. Pero su experiencia no fue tan bien como ella pensaba. Sin embargo, tuvo la oportunidad de conocer mejor a Jaime Ferre, con el que convivió durante varios días.