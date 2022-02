Fiama Rodríguez cierra una etapa y desvela el motivo real por el que deja mtmad: "No quiero maquillar la verdad"

Una vez más, la sinceridad ha sido la protagonista de un vídeo de Fiama Rodríguez. Después de responder a las preguntas con más morbo de sus seguidores, la exconcursante de ‘ Secret Story ’ está dispuesta a cerrar una etapa para comenzar otra nueva. La canaria se despide de su canal de mtmad y ha querido desvelar el verdadero motivo de su marcha y no ha dudado en cargar contra sus compañeros que se han despedido.

Para la canaria no tiene sentido decir toda la verdad durante todos sus episodios y no ser honesta en su último vídeo. Tras un año emitiendo capítulos cada martes, Fiama ha echado la vista atrás recordando todos los temas sobre los que ha hablado. La que fuera concursante de ‘Secret Story’ ha confesado qué vídeo fue el más difícil de grabar y con qué persona disfrutó más en su canal, la influencer está muy agradecida a mtmad por este motivo:

Después de criticar la actitud de algunos de sus compañeros, muy emocionada, Fiama ha lanzado un bonito mensaje a todos sus seguidores. ¡Descubre el motivo de la marcha de Fiama en 'Yes to all', dale al play!