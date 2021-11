Fiama Rodríguez está dispuesta a abrirse en canal una semana más. Después de mostrarnos los nuevos retoques estéticos que se ha hecho y el antes y después de su paso por quirófano, la que fuera concursante de ‘Secret Story’ sabe que se ha especulado mucho sobre si le gustan las chicas, por eso, está dispuesta a aclarar de una vez por todas las dudas que han podido surgir al respecto. En exclusiva para 'Yes to all', su canal de mtmad, la canaria ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual, sincerándose por primera vez sobre cómo descubrió que se sentía atraída por las mujeres. Además, la participante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado todas las chicas con las que ha estado, confesando haber mantenido una relación con la novia de su cuñada, por la que sentía cosas en secreto.