El capítulo de 'Yes to all' de hoy viene calentito y cargado de confidencias. Y es que, después de someterse a un test de embarazo y aclarar si está esperando su primer hijo, Fiama Rodríguez ha invitado a su madre al canal, con quien se ha sometido a las preguntas más comprometidas en el popular reto 'yo nunca'. Tríos, infidelidades, experiencias sexuales de lo más impactantes y desconocidas... La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado como nunca sobre su vida íntima y ha sacado a la luz algunas confesiones que no van a dejar indiferentes a nadie. Sin pelos en la lengua, la canaria ha desvelado lo mucho que le excitaba ver a su exnovio llorar, con el que no tenía una vida sexual muy activa a no ser que rompiera a llorar delante de ella.