Fiama Rodríguez nos presenta a su novio Hugo y cuentan todos los secretos de su relación: "Cuando se emitió la isla discutimos" (2/2)

¡Ya está aquí de nuevo! Tras su aventura en 'La isla de las tentaciones', Fiama Rodríguez regresa a mtmad por la puerta grande y con un canal para ella solita. Después de que sus planes de matrimonio con Álex Bueno fracasaran, y tras poner punto y final a lo suyo con Manuel, la que también fuera expretendienta de 'MyHyV' estrena 'Yes to all' por todo lo alto y con un gran bombazo. En este primer capítulo, la canaria nos ha presentado oficialmente a su novio Hugo, con el que se ha sincerado como nunca frente a la cámara, desvelando todos los secretos sobre su relación.