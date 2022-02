LoveYoli y Jorge no están a gusto con ciertas partes de su rostro y han querido ponerle solución sometiéndose a varios tratamientos. Acido hialurónico, botox, hilos tensores, relleno de labios, ojeras, pómulos... la pareja no ha escatimado en pinchazos y se ha realizado todo tipo de retoques faciales. Además, el valenciano ha confesado que está replanteándose operarse la nariz, ya que no le gusta nada su aspecto desde hace años. Tras someterse a una transformación radical en sus rostros, Yoli y Jorge han reaccionado en primicia al ver el nuevo aspecto del otro: