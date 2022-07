Zoe Bayona aclara cuál es su relación con sus compañeras de edición: "Sandra ha pegado un cambio que me gusta mucho"

Zoe Bayona ha querido hablar sobre una de las mayores polémicas con la que se le ha relacionado. Después de lanzarse en paracaídas y retar a Tania Medina , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara cuál es su verdadera relación con sus compañeras de edición . Lo cierto es que ya ha dado esta explicación en algunas ocasiones, pero esta vez se sincera como nunca y confiesa cómo ha cambiado su relación con alguna de ellas. ¡E incluso raja de una de ellas! La influencer no tiene pelos en la lengua y habla de todos, por eso, también ha querido dar su opinión del regreso de Melyssa y Tom. ¿Tiene algo en contra de la relación?

Zoe Bayona no aguanta más y se pone seria para hablar de un tema que le está afectando mucho y no puede seguir así. Ser un personaje público hace que mucha gente se tome demasiadas confianzas y muchas veces falte el respeto. Eso es lo que le pasó a Zoe durante el festival de reggaetón al que fue la semana pasada y que no pudo disfrutar como quería. Incluso confiesa un grave problema que tuvo con un chico que la reconoció. ¿Qué le está pasando a Zoe?