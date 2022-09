Zoe Bayona cuenta el calvario que ha sufrido con la pérdida de su mochila en el aeropuerto: “Ha desaparecido, no tengo ropa ni nada”

Zoe no puede más, lleva una racha bastante movidita y esto ha sido la gota que colma el vaso. En este capítulo tan completo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido despejarse y se ha ido de compras a un centro comercial de Barcelona. Acompañada por su prima se ha preparado un ‘outfit’ para poder sobrellevar el día y sobre todo... ¡El disgusto! ¿Habrá podido solucionar el problema? La influencer se desahoga contando las serias consecuencias que va a conllevar este incidente en su trabajo :

Está claro que lo que no le pase a Zoe... no le pasa a nadie. El problema con la pérdida de su mochila no ha sido el único y es que la influencer ha tenido un encontronazo con una azafata antes de montar en el avión. Si quieres conocer los detalles de su problemática experiencia en el avión, ¡dale al play!