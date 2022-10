Zoe Bayona cuenta todos los detalles de su accidente y Josué Bernal critica su actitud: "Estás todo el día llorando y quejándote"

Parece que a Zoe Bayona le han echado un mal de ojo. Después de compartir con nosotros una reflexión sobre su relación con Josué Bernal y cómo están a día de hoy , la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' ha tenido una caída que terminó en urgencias. Parece que la influencer se ha roto el peroné , y por si fuera poco, al ser un hueso del pie tendrá que estar mucho mucho tiempo quietecita... Zoe ha contado todos los detalles de su accidente y Josué ha querido aportar su punto de vista , criticando su actitud. ¡Parece que no se ponen de acuerdo!

El informe del diagnóstico es muy claro, Zoe no va a poder moverse y deberá llevar reposo absoluto para que la situación no empeore. ¿Será capaz de cumplir las indicaciones de los médicos? En el capítulo de hoy, ha querido contar cómo sucedieron los hechos y de que manera se lo está tomando ella. Zoe, quien se considera un culo inquieto no parece estar muy convencida y ya ha tenido algún que otro percance por tratar de hacer las cosas ella misma. ¡La influencer cuenta todos los detalles!