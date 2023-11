Josué Bernal e Iván Díaz cada vez tienen más cerca su decisión final y aún tienen que conocer mucho mejor a sus ‘crushes’. Es por ello por lo que, tras descubrir toda la verdad sobre Zoe Bayona , los influencers tienen unas citas mucho más picantes. Josué no se lo piensa dos veces y escoge primero a Elena Iliescu, con quien tiene en apasionado encuentro bajo las sábanas ; Iván, por su parte, habla de sus cuentas pendientes con Marina López y acaba su cita con una cobra que deja a la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ sin palabras.

Si bien es cierto que estos juegos han servido para conocer un lado mucho más ardiente de sus ‘crushes’, a Iván Díaz le ha servido para darse cuenta de que algunas de sus chicas podrían no estar siendo tan sinceras como aparentan. El de Badajoz no se lo piensa y pone las cartas sobre la mesa con Elena Vázquez y Marina López, algo que acaba estallando por los aires y cambiando el rumbo de la noche por completo. ¡Dale al play y no te lo pierdas!