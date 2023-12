Programa 6 | Josué Bernal e Iván Díaz se enfrentan a la ceremonia final: secretos y dobles juegos salen a la luz

Llega la hora de que los ‘singles’ decidan con qué ‘crush’ van a salir del dating show, pero las chicas no se lo van a poner nada fácil. Marina, Julia, Elena y Ágata tienen muchas cosas que decir y no todas van a ser del agrado de los ‘singles’. Dobles juegos y muchos secretos van a salir a luz y algunas caretas van a caer segundos antes de tomar la decisión. Finalmente, Josué e Iván deciden con quién van a salir de la mano y se expondrán a la opinión de Mayka y Alejandro. ¡Dale al play y no te lo pierdas!