Desde que sus caminos se cruzasen en este dating show, Iván Díaz no ha terminado de creerse algunas cosas de Marina López, algo que ha creado mucha tensión entre ellos y les ha impedido conocerse a fondo. Durante su cita nocturna en las habitaciones, el influencer no ha podido contenerse y le ha confesado su desconfianza hacia ella por Josué Bernal. Sin cortarse, el de Badajoz pone las cartas sobre la mesa y le pregunta directamente por qué el y no su compañero. ¡Descubre la respuesta!