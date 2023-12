Zoe Bayona no soporta ver como su exnovio miente sobre los reencuentros que tuvieron después de romper su relación. La que fuera exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ , sin miedo a nada, desvela cuándo fue la última vez que se acostó con Josué Bernal y explica las razones por las que decidió tener un último encuentro íntimo con él. ¡No te pierdas la impactante confesión que ha hecho al respecto!

La expretendienta de ‘Mujer y Hombres y Viceversa’ esta cansada de ver como Josué Bernal miente cada vez que habla de ella, de sus conversaciones o de sus encuentros más íntimos, por eso no tiene miedo de poner las cartas sobre la mesa y confiesa la última vez que mantuvo relaciones sexuales con su exnovio. A pesar de que Jorge Cyrus y Bea Retamal no estén de acuerdo en algunas de las actitudes que tuvo Zoe Bayona después de la ruptura, ella no duda en sacar a la luz toda la verdad y explicar los motivos que la llevaron a volver acostarse con el malagueño.