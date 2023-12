Sin embargo, no todas las sorpresas que se van a llevar las ‘singles’ son buenas en su ceremonia final. Gala Caldirola descubre que Israel ha sacado a la luz su gran secreto y tiene un cara a cara con su amigo tras conocer su traición. La influencer no se puede creer lo que está viviendo y no duda en decirle muy claro todo lo que piensa al que, hasta ahora, era su amigo incondicional. Además, ha querido aclarar en qué punto está su situación sentimental y si realmente está conociendo a alguien fuera. ¿Qué opinarán sus ‘crushes’ sobre esto?