Fani Carbajo, obligada a cortarse el pelo radicalmente por una broma de su novio Fran Benito: “Quiero llorar”

La que fuera concursante de 'La casa fuerte' lleva mucho tiempo debatiendo si es el momento de un cambio de imagen, acostumbrada a su pelo largo y a sus extensiones, la influencer no lograba decidirse a dar el paso. Por este motivo, ha sido Fran Benito el encargado de darle ese pequeño empujón que necesitaba, algo que Fani no se esperaba para nada y por el que casi rompe a llorar. La cantante y empresaria no ha tenido otra alternativa que cortar por lo sano y someterse a un cambio de look radical, tras el estropicio que su novio le ha hecho en el cabello.