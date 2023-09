Aunque por una parte está muy emocionada, lo cierto es que su lado más hipocondriaco no deja de aparecer en todo el proceso y los nervios la invaden. La madrileña se dirige a la clínica para zanjar uno de sus mayores quebraderos de cabeza, siempre acompañada con Fran que no se ha separado de ella ni un segundo. La exconcursante de ‘LIDLT’ se ha puesto en manos de su cirujana y ha compartido todos los detalles de su operación de reducción de pecho, en exclusiva a través de 'A pesar de todo', su canal de mtmad. La influencer está muy feliz de poder acabar con esta situación tan rápidamente, pero la noticia de su repentino paso por quirófano ha sido muy impactante para ella, como así lo ha confesado.

Tras recuperarse de su anestesia, Fani ha reaccionado a su nuevo pecho . El miedo se ha apoderado de la influencer y duda del resultado. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no está segura de haber escogido la talla adecuada y teme arrepentirse del resultado, al ver su nuevo pecho, con un aspecto mucho más pequeño y natural de lo que tenía en mente. ¡No te pierdas las primeras horas de la influencer tras la operación y su reacción al verse por primera vez!

