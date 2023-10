Fani Carbajo no está segura de haber tomado la mejor decisión. Después de conocer los orígenes de Nano Jr , la exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ enseña el resultado definitivo de su reducción de pecho por primera vez , en exclusiva para su canal de mtmad. La influencer nos lleva con ella hasta la clínica y, tras quitarse los puntos, descubrimos cómo es su nuevo aspecto. A pesar de que la operación ha aliviado sus dolencias físicas, la madrileña no está muy convencida del tamaño escogido para su gran cambio y, muy preocupada, pide opinión a su novio Fran Benito y a su hijo Emilio . ¿Se ha arrepentido de su decisión de tener un pecho más pequeño?

La que fuera concursante de 'La última tentación' se vio obligada a pasar de manera inminente por quirófano, tras acudir a revisión médica por unos fuertes dolores en el pecho. Una importante intervención que no dudó en compartir con nosotros a través de su canal de mtmad. Ahora, que ya han pasado un par de semanas desde su reducción, la influencer vuelve a su clínica para retirarse los puntos y mostrarnos de una vez por todas el resultado definitivo. La empresaria ha querido compartir en primicia el resultado y mostrar cómo es su nueva imagen, con un pecho mucho más pequeño y natural. Pero algo no ha salido como ella esperaba al verse en el espejo y no está segura de haber elegido bien.