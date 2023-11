Fani Carbajo inicia el proceso de fecundación in vitro para ser madre junto a Fran Benito: "Vamos a por todas”

¡Fani Carbajo ha decidido dar el paso de una vez por todas! Después de hablar de los problemas económicos que sufre por su antiguo local, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ visita la clínica de fertilidad para iniciar el proceso de fecundación in vitro para ser madre junto a Fran Benito. Aunque la influencer tiene algunos temas pendientes que solucionar, no todo iban a ser malas noticias en su vida y ha querido ponerse en serio con su ansiada búsqueda de un bebé junto a su nueva pareja. La madrileña ha grabado sus primeras consultas para que sus seguidores no se pierdan un solo detalle y lo enseña todo en exclusiva a través de su canal de mtmad. ¡Incluso debaten sobre el nombre de su futuro bebé!