La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' responde a los 'haters' tras anunciar que ha comenzado el proceso para ser madre con Fran

Fani Carbajo desvela que paralizó el tratamiento de fecundación que inició con Christofer muchos meses antes de su separación

La influencer explica por qué Fran Benito puede ser el padre perfecto para su hijo, a diferencia de su expareja

Fani Carbajo está harta de aguantar machaques continuos. Después de comenzar el proceso de fecundación in vitro, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ explota ante las críticas por continuar con el tratamiento de fecundación in vitro que inició con Christofer Guzmán. La influencer está muy feliz por el gran paso que ha dado en su relación con Fran Benito, no obstante, tras compartir con todos la gran noticia de qué están buscando un bebé, los malos comentarios no tardaron en llegar. La madrileña que está muy cansada de que la gente cuestione sus decisiones y siga victimizando a su expareja, con la que también intentó ser madre, responde a todos los que la juzgan.

En enero del año pasado, la que fuera concursante de ‘La última tentación’ compartía muy alegre en su canal de mtmad su primera visita a la clínica de fertilidad junto a, su por entonces pareja, Christofer Guzmán. No obstante, nunca llegaron a convertirse en padres, pues la influencer decidió paralizar el proceso muchos meses antes de su separación. ¿Qué fue lo que ocurrió? A pesar de todo, Fani no desiste en su deseo de ser madre y ahora, que está más feliz y enamorada que nunca de su nuevo novio, la exsuperviviente ha decidido volver a intentarlo. Una determinación que ha suscitado muchas críticas ante las cuales la madrileña no ha dudado en responder de manera muy tajante.

Fani Carbajo se defiende de quienes juzgan su decisión de volver a ser madre

La exconcursante de 'LIDLT' está muy contenta y entusiasmada por haber iniciado junto a su pareja el proceso de fecundación in vitro, ya que su gran ilusión de volverse a quedar embarazada podría estar a punto de cumplirse. No obstante, muchos de los comentarios negativos que ha recibido al respecto han conseguido afectarle. Fani, muy cansada de recibir críticas por todo, se defiende de quienes juzgan su decisión de volver a ser madre. Asimismo, la influencer explica por qué, a diferencia de lo que le ocurría con su ex Cristofer Guzmán, si siente que Fran Benito puede ser el padre ideal de su futuro hijo.