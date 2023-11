La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ tiene muchas ganas de convertirse en madre junto a Fran Benito, pero siente mucho miedo de que su sueño no pueda hacerse realidad. Ahora que ha descubierto que quedarse embarazada no va a ser nada fácil, por un problema que sufre, Fani Carbajo se sincera sobre sus sentimientos ante la posibilidad de no poder tener un segundo hijo. Asimismo, la empresaria nos cuenta en exclusiva el motivo de su inminente paso por quirófano.