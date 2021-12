La exconcursante de 'Supervivientes' no entiende que Marina haya decidido apartarse del mundo de la televisión y haya dejado su canal de mtmad, pero continúe exponiéndose públicamente a través de sus redes sociales. Muy dura con su compañera de reality, Estefanía ha asegurado que la andaluza no estaría tan "afectada" como ha dicho y que existen otros motivos más reales detrás de su marcha. Además, la influencer ha confesado que está convencida de que la sevillana no ha superado su relación con Isaac, al igual que no ha perdonado la infidelidad de Jesús, tal y como ha hecho creer a todo el mundo: