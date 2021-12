Marta Peñate regresa una semana más a su canal de mtmad para ponernos al día de todas las novedades que hay en su vida. Después de criticar sin piedad las publicidades que hacen algunos de sus compañeros, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha cogido la maleta y un avión para viajar junto a Tony Spina a Nápoles. Los futuros marido y mujer están disfrutando de unas vacaciones en un maravilloso hotel con una habitación con vistas al mar. Pero no solo nos han enseñado donde duermen, sino que nos han llevado a dar una vuelta para mostrárnoslo todo. Sin embargo, no todo ha salido tan bien como esperaban, y por eso Marta está de mal humor. El buen tiempo no les ha acompañado y han tenido algún que otro percance.