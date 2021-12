Fani Carbajo zanja definitivamente la polémica con Iván, el exnovio de Lola: "Menosprecias a las mujeres"

Harta de que no paren de hablar de ella, Fani quiere poner fin a esta guerra. Pero lo ha hecho por la puerta grande porque, la exconcunsante de ‘Supervivientes’ ha soltado un bombazo de una supuesta infidelidad por parte de Iván , ahora que hemos conocido la noticia de que han roto, ¿cómo reaccionará Lola ante esta nueva información? Por otro lado, Fani asegura que si el tiktoker no deja de hablar de ella tomará cartas en el asunto, de hecho, ha confirmado que ya se ha puesto en manos de su abogada:

La guerra entre Fani e Iván está en su punto más álgido, la influencer no entiende porqué Iván la ha atacado solamente a ella y no a Diego Pérez por las palabras que dijo en una entrevista que Fani le hizo en su canal de mtmad. ¡Este capítulo es salseo puro, no te lo pierdas y dale al play!