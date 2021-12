¡ Dani G . y Bea Retamal están de celebración! Después de que nos enseñasen la emotiva carta que Dani le escribió a Bea y esta se la tatuase en el brazo , la que fuera ganadora de ‘Gran Hermano’ cumple 25 años y Dani ha querido sorprenderla de la mejor manera posible. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ sabía que su chica estaba un poco triste por no poder celebrar su cumpleaños como ella quería, se les había fastidiado el plan de hacer un viaje juntos por trabajo y Bea estaba muy desanimada. Por eso, Dani ha conseguido hacerle la mejor de las sorpresas. Como debe de ser cuando se hace una fiesta sorpresa, le ha vendado los ojos y la ha llevado a su restaurante favorito, y cuando Bea se ha quitado el antifaz, no podía creer quienes estaban allí.

La de Valencia ha alucinado con todo lo que le tenía preparado Dani, pero la fiesta no terminaba allí, porque al llegar a casa Bea no se ha podido aguantar las ganas de abrir todos los regalos que había recibido. Aunque no todos le han gustado. De hecho, era uno hecho por su novio, pero aún así ha decidido que lo iría a cambiar. Como una niña pequeña, la influencer se ha quedado impresionada de ver cómo estaba decorada su casa para la ocasión, no se esperaba nada de lo que le tenían preparado.