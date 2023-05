Danna Ponce ha alcanzado ya la segunda mitad de su embarazo y no puede tener más ganas de que llegue ya el día en el que se ponga de parto. Después de aclarar por qué no tiene relación con la familia de Xavi , la exconcursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ se somete a una ecografía 5D y comparte en su canal de mtmad este momento tan especial, donde ha podido ver por primera vez la cara de su hijo Máximo al detalle. La influencer, muy bien acompañada por su novio, su madre y su hija Mía, descubre cómo ha crecido su bebé y ya empieza a sacar parecidos.

La creadora de contenido enseña, en exclusiva para mtmad, su primera ecografía 5D y, aunque no las tenía todas consigo… ¡Máximo se ha dejado ver perfectamente! Los futuros papás están muy emocionados, al igual que la madre de Danna que no ve el momento de que nazca su nieto para poder consentirle. Pero, si hay alguien que no podía quitar los ojos del monitor es Mía, pues a diferencia del resto, ya que, nunca había visto a su hermano.