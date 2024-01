La influencer ha descubierto que su novio no ha olvidado todo lo que ocurrió con el gaditano durante su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’ y no puede estar más sorprendida. La entrada de Manu a ‘GH DÚO’ le ha traído recuerdos que creía olvidados y no ha dudado en decirle todo lo que piensa a su novia. La pareja protagoniza un tenso enfrentamiento por Manuel González en el que Xavi se sincera como nunca. Por su parte, Danna no se puede creer todo lo que está escuchando y no duda en contestarle. Además, la pareja saca a la luz las artimañas que Manuel hizo cuando ambos salieron del reality.