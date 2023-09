Sheila González abre las puertas de su casa, en la que aún hay cosas de Mario: “Me dijo que tirase todo”

Sheila González nos enseña todos los rincones de su humilde morada. Después de explicar sus tatuajes y desvelar si va a borrarse el que tiene por el padre de su hijo, la exnovia del exconcursante de 'La isla de las tentaciones' abre las puertas de su casa en la que vivía junto a Mario González y su hijo en común, y en la que aún quedan cosas de su ex. En exclusiva para mtmad, la influencer nos enseña una de sus parcelas más íntimas y explica cómo se organiza en su piso con su hijo Hugo. Sheila quiere dejar claro que, aunque ella no tiene una mansión como otras creadoras de contenido, está de lo más feliz con su piso y, por el momento, no necesita más.