Oriana Marzoli responde a Bea Retamal tras su enfado en la boda de Fani Carbajo: “Estoy molesta”

¡Por fin ha llegado la boda del momento y Oriana Marzoli no podía perdérsela! Después de darlo todo en Ibiza y acabar en el hospital, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha acudido al tan esperado enlace entre su amiga Fani Carbajo y Christofer. La gran boda ha estado llena de emociones para Oriana. Las duras críticas que ha recibido de Bea Retamal sobre su vestido han provocado una reacción inmediata de la venezolana, que no ha podido contenerse y ha cargado fuertemente contra la valenciana. Si algo tiene Oriana, es que le encanta brillar por donde pasa y que su tremendo look haya sido cuestionado ha desatado toda su furia. ¡Se ha liado!