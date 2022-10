Oriana Marzoli es un clásico que nunca pasa de moda. Pero la influencer no siempre fue la mujer que hoy en día conocemos. Como cada rostro conocido, la venezolana tuvo su primera vez en delante de una pantalla y, hoy, ha querido recordar sus inicios en televisión . Después de sincerarse con su amiga Elisa de Panicis y hablarnos de su futuro en Milán, la que fuera concursante de 'Supervivientes' llega a mtmad un miércoles más con un capítulo cargadito de 'salseos' sobre su paso por televisión.

Saltó a la fama con su llegada como pretendienta, sin embargo, su carácter ha hecho que sea uno de los personajes más reclamados en la televisión. Y no solo en el panorama nacional. Oriana fue pionera en la 'fuga de cerebros' y saltó a la fama internacionalmente y se convirtió en la auténtica reina de los realities de Chile. Hoy, por primera vez, la influencer desvela cómo consiguió entrar en la televisión chilena y participar en 'Amor a prueba' . Un sorprendente casting en el que Oriana Marzoli y Tony Spina tuvieron que competir con otras parejas de famosos españoles que también quisieron participar en el programa.

Empezó con 18 años y desde entonces no ha parado de salir en todas partes. Sin embargo, no todas las etapas han sido igual de importantes para ella y en especial ha querido recordar su participación en tres realities chilenos, donde se embolsó una importante cantidad de dinero. Además, Oriana ha querido hablar del momento que vive actualmente tanto en el campo profesional y personal y no ha podido contener las lágrimas al contar los primeros detalles de su próximo proyecto laboral: