Por si a la venezolana no le pareciera poco haber estado cinco meses en la casa más famosa de Italia, ahora se enfrenta a un nuevo reto profesional en su segunda oportunidad en España. La influencer ha pasado por momentos personales complicados últimamente, pero ha cogido fuerzas para entrar en el reality muy ilusionada. La extronista de ‘MyHyV’ aprovecha sus últimos momentos para confesarse con sus seguidores y explicar cómo se siente a antes de comenzar esta gran aventura . La influencer ha querido destapar algunos de sus secretos mejor guardados como lo más importante que lleva dentro de su maleta o el recuerdo que se lleva de su novio. Además, se sincera sobre el tipo de compañeros con los que va a tener que convivir en la casa y explica qué papel va a intentar seguir en ella. Oriana ya no es la misma persona que conocimos hace años y está dispuesta a que todo el mundo la conozca de verdad. ¿Podrá superar todas las fobias que una vez le hicieron abandonar?

Desde su salida de ‘Grande Fratello VIP’, Oriana ha visto cómo su vida ha dado un giro radical. La influencer ha tenido que dejar de lado los proyectos profesionales en los que estaba muy enfocada para hacer lo que más le gusta: un reality. Pero la entrada a su concurso en Italia no solamente le abrió muchas puertas en lo laboral, sino que allí encontró el amor. Su relación con Daniele dal Moro ha pasado por muchos altibajos y la influencer no tiene reparos en decir cómo se encuentra su noviazgo. Tras muchas malas experiencias en el amor, Oriana tiene mucha desconfianza en los hombres y no duda en lanzar un contundente mensaje a Daniele y le advierte ante una posible infidelidad en su ausencia. ¿Confía en su pareja?