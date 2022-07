Tania Medina aclara si va a ser madre junto a Alejandro Nieto: ¿Está embarazada tras volver de 'Supervivientes'?

Muy contundente en la decisión que ha tomado, Tania se ha sincerado sobre su maternidad, confesando si va a ser madre junto a Alejandro tras su paso por 'SV'. ¿Se ha hecho un test de embarazo? ¿Cómo se se siente de cara a ser madre? Además, la influencer ha resuelto muchas otras dudas sobre su vida privada, sacando a la luz un aspecto de su pasado que odia recordar. Y es que Tania no siempre ha sido la que conocemos y hace solo unos años su situación económica no era la de ahora y le llevaba a hacer cosas de las que no está nada orgullosa: