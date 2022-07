Gal·la Mora opina sobre el enfado entre Rosario Matew y Sandra Férriz: "He intentado hablar con ella"

Gal·la Mora no deja de estar rodeada de polémicas. Después de decirle adiós al rubio y someterse a un cambio de look radical, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido hablar claro sobre el distanciamiento entre Rosario Matew y Sandra Férriz por su quedada con Álvaro Boix. La influencer lo tiene claro y no duda en decir lo que realmente opina sobre el tema. Además, desvela cuál es la relación actual que hay entre sus amigas y confiesa si ha tenido que mediar en el asunto. Por si fuera poco, la de Castellón también ha querido contestar a los comentarios despectivos que Álvaro hizo en su último vídeo junto a Darío Sellés. Gal·la Mora no se corta habla sin tapujos sobre lo que realmente opina de Álvaro, desvelando cómo era su relación con Rosario.